Piso en edificio nuevo Apartamentos con Vistas al mar en el Proyecto Termica Beach

Málaga, Španjolska
de
$1,40M
;
32
Dejar una solicitud
ID: 27793
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Málaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Cerca de Servicios en Málaga Proyecto Termica Beach

Málaga es la ciudad de la Costa del Sol. Es conocida por sus playas, su patrimonio histórico cultural y su vida activa. Málaga no es sólo una puerta de entrada a la Costa del Sol, sino también una ciudad dinámica con una rica historia, una floreciente escena artística y un relajado estilo de vida mediterráneo que atrae a visitantes durante todo el año.

El complejo está bien comunicado con el centro de Málaga. Está a 4 km del Puerto de Málaga caminando por el paseo marítimo, a menos de 4 km de la estación principal de tren y a 5 km del aeropuerto internacional. Este moderno complejo está situado en una zona privilegiada de Málaga que ofrece instalaciones deportivas, hospitales, colegios, restaurantes, universidades y zonas deportivas al aire libre con un idílico clima sureño. Además, aquí podrá encontrar zonas verdes y lugares de descanso.

Los apartamentos en venta en Málaga ofrecen un nuevo concepto de desarrollo residencial en primera línea de playa en Málaga. Tienen una distribución vertical repartida en varias plantas que se abren al exterior y ofrecen espectaculares vistas panorámicas. El complejo cuenta con instalaciones adaptadas a todos los estilos de vida como zonas ajardinadas, piscina infinity interior y exterior, gimnasio, club social, sauna y spa, solarium, sala de coworking y zona infantil.

El complejo cuenta con un sistema de viviendas escalonadas de uno a cuatro dormitorios, dúplex y áticos que incluyen una piscina en la azotea y una piscina infinita de diseño. Todas las viviendas disponen de amplias terrazas con espectaculares vistas al mar y un sistema aerotérmico para el aire acondicionado, una fuente de energía ecológica y respetuosa con el medio ambiente.


AGP-00951

Localización en el mapa

Málaga, Španjolska
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
