Obra nueva en venta en Los Alcazares

Complejo residencial Costa Serena ApartmentsVillas
Los Alcazares, Španjolska
$370,155
Año de construcción 2026
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 85–112 m²
Los residentes pueden disfrutar de la piscina comunitaria y jardines ajardinados creados para la relajación y la relajación. Jardines privados, decorados con césped artificial, complementan armoniosamente cada villa.Para su comodidad, hay una plaza de aparcamiento subterráneo con una preinst…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
85.0 – 101.0
373,482 – 408,496
Casa
103.0 – 112.0
500,699 – 570,727
