Arrendamiento a largo plazo villas en La Marina Baja, Španjolska

2 propiedades total found
villa de 5 dormitorios en Altea, Španjolska
villa de 5 dormitorios
Altea, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Una impresionante villa de lujo está disponible para alquiler en la exclusiva zona de Sierra…
$5,852
por mes
Agencia
VYM Canarias
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Italiano, Українська, 简体中文, Dutch, עִברִית
Villa de 4 dormitorios en Finestrat, Španjolska
Villa de 4 dormitorios
Finestrat, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
Impresionante villa de 4 dormitorios, completamente nueva, situada en una exclusiva urbaniza…
$5,207
por mes
Parámetros de las propiedades en La Marina Baja, Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña