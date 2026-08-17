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Propiedades residenciales en venta en La Janda, Španjolska

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Vejer de la Frontera
5
Barbate
5
11 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Vejer de la Frontera, Španjolska
Casa 2 habitaciones
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 2
Área 70 m²
Se trata de una parcela de 300m2 aprox con una edificación inacabada de unos 70m2 aprox. Ti…
$75,933
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Vejer de la Frontera, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 254 m²
~900m de la playa de Pinillo San Pedro Alcantara, Marbella, Malaga. Urbanizacion “Bello Hori…
$433,791
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Villa en Conil de la Frontera, Španjolska
Villa
Conil de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
EL COLORADO, CONIL DE LA FRONTERA, PINAR DE ROCHE Cádiz, Andalucía, España Rentabilidad: ~9,…
$302,569
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Casa en Barbate, Španjolska
Casa
Barbate, Španjolska
Área 300 m²
Vendo fantástico chalet en Barbate ,zona rural llamada La oscuridad .Disfruta de vistas y es…
$433,900
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Villa en Vejer de la Frontera, Španjolska
Villa
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
~700m de la playa  Parcela rústica de 500 m² REGISTRADA en registro de la propiedad. La casa…
$103
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Villa en Barbate, Španjolska
Villa
Barbate, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Villa reconstruida en su totalidad en el barrio pesquero de Barbate. La elección de esta cas…
$301,143
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Barbate, Španjolska
Villa
Barbate, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 195 m²
ZAHORA Barbate, Cádiz, Andalucía, España  Costa de La Luz  ~500m de la playa   La propiedad …
$103
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Villa en Vejer de la Frontera, Španjolska
Villa
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Finca a 300mts de la playa con una construcción de unos 70 m2 aprox. Está delimitada por un …
$141,018
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Villa en Vejer de la Frontera, Španjolska
Villa
Vejer de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
EL PALMARVejer de la Frontera,175.000 €~25 m de la playa (PRIMERA LÍNEA) Casa / Apartamento …
$189,783
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Villa en Barbate, Španjolska
Villa
Barbate, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
~600m de la playa del Palmar, Vejer de la Frontera  Parcela rústica de 1000 m².  Dos casas i…
$489,263
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Barbate, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Barbate, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Casa de pueblo / duplex en centro histórico de Conil de La Frontera con escritura independie…
$321,076
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