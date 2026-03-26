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Villas con Jardín en venta en La Axarquía, Španjolska

Nerja
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Villa 5 habitaciones en Velez Malaga, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Velez Malaga, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Villa espaciosa y elegante con amplio espacio abierto, jardín privado y sótano en una comuni…
$458,528
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parámetros de las propiedades en La Axarquía, Španjolska

con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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