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Casas en Venta en Garraf, Španjolska

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Sitges
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12 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Sitges, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sitges, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Casa adosada con vistas al mar en la urbanización de Mongavin ciudad de Sitges en la Costa G…
$871,433
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sitges, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 289 m²
Casa adosada en la urbanización de Lebantina ciudad de Sitges en la Costa Garraf. El área to…
$958,577
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Casa 5 habitaciones en Sitges, Španjolska
Casa 5 habitaciones
Sitges, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 271 m²
Número de plantas 3
Casa Adosada con Vistas al Mar y Jardín en Venta en Montgavina Sitges Montgavina es una de l…
$1,03M
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa en Vilanova y Geltrú, Španjolska
Villa
Vilanova y Geltrú, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 496 m²
Unifamiliar aislada en Villanueva y la Geltru en la Costa Garraf. El área total es de 496 me…
$1,13M
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 308 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Quint Mar ciudad de Sitges en la Costa Garraf. …
$1,50M
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 308 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Quint Mar ciudad de Sitges en la Costa Garraf. …
$987,624
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TekceTekce
Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 278 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de Montgavin ciudad de Sitges en la Costa Garraf. …
$952,767
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 267 m²
Casa con vistas al mar en la urbanización de la ciudad de Mongavin de Sitges en la Costa Gar…
$987,624
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 910 m²
Villa única con vistas panorámicas al mar y SitgesEsta elegante villa de 910 m2 se encuentra…
$8,63M
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Villa en Sant Pere de Ribes, Španjolska
Villa
Sant Pere de Ribes, Španjolska
Área 221 m²
Nueva casa Art Nouveau en Sant Pere de Ribes en la Costa Garraf. La superficie total de 221 …
$894,672
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 328 m²
Información clave:Una oferta rara, sólo para clientes premium. Venta no pública. Urbanizació…
$3,47M
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Villa en Sitges, Španjolska
Villa
Sitges, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Tipos de propiedades en Garraf

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Parámetros de las propiedades en Garraf, Španjolska

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