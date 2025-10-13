Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Residencial
  4. Casa de campo
  5. Terraza

Casas de campo con Terraza en venta en Španjolska

Marbella
5
Andalucía
15
Málaga
14
Estepona
5
Casa de campo Borrar
Eliminar
13 propiedades total found
Casa de campo en Estepona, Španjolska
Casa de campo
Estepona, Španjolska
Área 156 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 439,000 hasta € 798,500. [Habitaciones: 3 - 4] [Baños: 3 - …
$436,847
Dejar una solicitud
Casa de campo en Marbella, Španjolska
Casa de campo
Marbella, Španjolska
Área 180 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 800,000 hasta € 850,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 3 - …
$796,076
Dejar una solicitud
Casa de campo en Marbella, Španjolska
Casa de campo
Marbella, Španjolska
Área 412 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 1,495,950 hasta € 1,849,950. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$1,48M
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Casa de campo en Estepona, Španjolska
Casa de campo
Estepona, Španjolska
Área 145 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 462,372 hasta € 532,051. [Habitaciones: 4 - 4] [Baños: 4 - …
$460,104
Dejar una solicitud
Casa de campo en Marbella, Španjolska
Casa de campo
Marbella, Španjolska
Área 307 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 699,000 hasta € 749,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 3 - …
$699,691
Dejar una solicitud
Casa de campo en Marbella, Španjolska
Casa de campo
Marbella, Španjolska
Área 243 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 1,025,000 hasta € 1,217,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: …
$1,00M
Dejar una solicitud
ResideReside
Casa de campo en Mijas, Španjolska
Casa de campo
Mijas, Španjolska
Área 181 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 598,000 hasta € 598,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 4 - …
$595,067
Dejar una solicitud
Casa de campo en Estepona, Španjolska
Casa de campo
Estepona, Španjolska
Área 101 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 409,000 hasta € 688,000. [Habitaciones: 2 - 3] [Baños: 3 - …
$406,994
Dejar una solicitud
Casa de campo en Marbella, Španjolska
Casa de campo
Marbella, Španjolska
Área 298 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 1,602,000 hasta € 1,934,000. [Habitaciones: 4 - 4] [Baños: …
$1,59M
Dejar una solicitud
Atlas PropertyAtlas Property
Casa de campo en Estepona, Španjolska
Casa de campo
Estepona, Španjolska
Área 166 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 580,000 hasta € 590,000. [Habitaciones: 2 - 2] [Baños: 3 - …
$577,155
Dejar una solicitud
Casa de campo en Benahavis, Španjolska
Casa de campo
Benahavis, Španjolska
Área 365 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 975,000 hasta € 1,390,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 3 …
$970,218
Dejar una solicitud
Casa de campo en Estepona, Španjolska
Casa de campo
Estepona, Španjolska
Área 205 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 2,550,000 hasta € 2,550,000. [Habitaciones: 4 - 4] [Baños: …
$2,54M
Dejar una solicitud
Casa de campo en Benalmadena, Španjolska
Casa de campo
Benalmadena, Španjolska
Área 178 m²
Nueva Promoción: Precios desde € 486,000 hasta € 586,000. [Habitaciones: 3 - 3] [Baños: 4 - …
$483,616
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Španjolska

con Garaje
con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir