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Áticos del mar en Venta Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska

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Ático Ático 4 habitaciones en Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Ático Ático 4 habitaciones
Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 212 m²
Piso 5
Apartamentos frente al mar en una ubicación privilegiada en Girona Platja d’Aro es una de la…
$1,74M
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