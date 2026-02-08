Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. Cartagena
  4. Residencial
  5. Adosado
  6. Jardín

Adosados con Jardín en Venta en Cartagena, Španjolska

Adosado Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cartagena, Španjolska
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cartagena, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 79 m²
Casas adosadas de nueva construcción a 50 m de la playa en La Azohía, Cartagena Exclusivas …
$299,557
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Cartagena, Španjolska

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir