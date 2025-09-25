Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Bungalow con garaje en venta en Campo de Cartagena y Mar Menor, Španjolska

2 propiedades total found
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 2/2
$354,000
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en San Pedro del Pinatar, Španjolska
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
San Pedro del Pinatar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 1/2
$318,589
Dejar una solicitud
