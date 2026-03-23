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Adosados en Venta en Callosa de Segura, Španjolska

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Adosado Adosado 5 habitaciones en Callosa de Segura, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Callosa de Segura, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Número de plantas 3
Enorme casa adosada moderna con tejado, garaje individual y piscina privada, rodeada de natu…
$402,951
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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