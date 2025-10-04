Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Hoteles en venta en Cádiz, Španjolska

bienes raíces comerciales
Hotel 4 986 m² en Olvera, Španjolska
Hotel 4 986 m²
Olvera, Španjolska
Área 4 986 m²
Piso 3/3
A rare chance to acquire a fully operational hotel in Olvera, one of the most picturesque “P…
$8,79M
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Hotel 160 m² en Tarifa, Španjolska
Hotel 160 m²
Tarifa, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 160 m²
Ubicado en planta baja del Edificio Parque Feria se encuentra este Hostel Boutique .Cuenta c…
$488,138
