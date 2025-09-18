  1. Realting.com
One Moscow

Rusia, Kozelsk
;
Agencia inmobiliaria
3 años 3 meses
Русский
onemsk.ru/
Sobre la agencia

Propiedad premium en la capital.
Estamos a favor de nuestros clientes y les damos información objetiva en el mercado. Le ayudaremos a encontrar un apartamento y ganar del 10% anual en inversiones en nuevos edificios.

Nuevos edificios
Apart - hotel Koroleva 13
Apart - hotel Koroleva 13
Moscú, Rusia
de
$114,493
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 10
Área 45–56 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos residenciales de clase ejecutiva « Queen 13 » para aquellos que viven y trabajan en el área de Ostankino y aman esta ubicación. / pags Una casa de diez pisos para 205 apartamentos ofrece a los futuros residentes formatos de apartamentos únicos, que incluyen 4 áticos con te…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0 – 47.6
157,324 – 181,181
Apartamentos 2 habitaciones
55.5
220,121
Complejo residencial Primavera
Complejo residencial Primavera
Moscú, Rusia
de
$290,164
Año de construcción 2024
Área 41–101 m²
4 objetos inmobiliarios 4
La ciudad club en el río Primavera se encuentra en una de las costas más pintorescas del noroeste de Moscú. br / En apartamentos con una vista inigualable del río, puede admirar el sol y el agua al mismo tiempo, y la primera línea siempre sigue siendo la primera.
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.2 – 44.3
222,633 – 248,822
Apartamentos 2 habitaciones
77.3 – 100.9
328,880 – 588,149
Complejo residencial Portland
Complejo residencial Portland
Moscú, Rusia
de
$153,884
Año de construcción 2025
Área 25–117 m²
9 objetos inmobiliarios 9
Portland: un barrio costero de 8 casas de hasta 29 pisos de altura con apartamentos de negocios ubicados en el área de Pechatniki, en South Port Street El proyecto arquitectónico « PORTLAND » fue desarrollado por De Architekten Cie. El complejo consta de 2 líneas. Cada uno tiene 4 torres, i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.4 – 44.8
115,731 – 213,690
Apartamentos 2 habitaciones
56.6 – 90.4
198,780 – 366,212
Apartamentos 3 habitaciones
88.3
302,423
Apartamentos 4 habitaciones
99.9 – 116.6
393,916 – 449,067
Estudio
27.0
154,785
Complejo residencial Forst
Complejo residencial Forst
Moscú, Rusia
de
$215,574
Año de construcción 2024
Número de plantas 20
Área 28–136 m²
4 objetos inmobiliarios 4
El proyecto « FORST » se encuentra en un lugar pintoresco en Moscú, cerca del terraplén Simonovskaya. br / Según el sitio web oficial, El proyecto consta de cinco edificios para 808 apartamentos. Algunos apartamentos están equipados con terrazas br / . El patio está ajardinado y …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.4
191,420
Apartamentos 2 habitaciones
60.5
292,353
Apartamentos 3 habitaciones
136.5
816,780
Estudio
27.7
153,742
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Complejo residencial GloraX Aura Belorusskaya
Moscú, Rusia
de
$296,721
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Área 34–123 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Gllorax Aura Belorusskaya — Proyecto representativo premium en el área del prospecto Leningradsky del desarrollador del Bundestag GloraX. El formato del club de la casa ofrece a los residentes una calidad de vida exclusiva y todas las ventajas de un solo entorno social exitoso. br / br…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.8
352,747
Apartamentos 2 habitaciones
67.6
418,008
Apartamentos 3 habitaciones
92.0
549,011
Apartamentos 4 habitaciones
122.7
887,936
Estudio
34.2
217,537
