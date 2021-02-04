Casa rural Otradnaa buhta 20

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Parcela en la orilla del lago Otradnoe _____________. Ubicación: El pueblo se encuentra en la orilla del lago Otradnoye, con el que coexisten varios lagos más pintorescos: Komsomolskoye, Sukhodolskoye y Vuoksa, y en el este - Lago Ladoga. → Todo lo que necesitas para la vida está a 20 minutos en coche en el pueblo de Gromovo: hospital, jardines de infancia, guarderías y escuelas, oficina de correos, cafeterías y tiendas, oficinas bancarias y postales, MFC, punto de emisión "Mercadillo Yandex"
Medio ambiente natural: → Lake Reassuring, pinar bosque
Comunicaciones e Infraestructura del Pueblo → Electricidad 15 kW (por Decreto gubernamental No 861) → Pipeline Puntos de control, seguridad. → Zona de descanso, muelle, deslizamiento para barcos → Vías anchas - asfalto, sistema de drenaje abierto → Iluminación callejera → El servicio del territorio es realizado por la empresa de servicios profesionales "Greenline"
Condiciones de compra: → Mortgage de los bancos líderes en programas preferenciales → Instalación desde el precio como con pago 100%! libre de intereses durante los primeros 6 meses; posibilidad de construcción inmediatamente después de la conclusión de la transacción; Comercio a valor de mercado con un acuerdo a partir de 1 semana
Garantía: → Venta directamente del propietario, hay documentos → El proyecto está siendo ejecutado por FACT. → La compañía de servicios presta asistencia para resolver todas las cuestiones después de la compra del sitio
¿Necesitas un área más pequeña o más grande? Llámanos ahora mismo y te lo recogeremos desde nuestros sitios!
Posible sitio de presentación en línea 145. Número catastral 1: 47:03:0802001:551
Localización en el mapa
Plodovskoe selskoe poselenie, Rusia
