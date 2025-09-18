Sobre el desarrollador

Hemos estado construyendo aldeas de campo durante 16 años y entendemos lo importante que es que todo el camino a la vida fuera de la ciudad fue simple y lleno de sólo momentos agradables. Por lo tanto, estaremos cerca y listos para ayudarle en elegir un pueblo a su gusto, construyendo una casa y viviendo en ella. La esfera principal de nuestros intereses es el distrito de Vsevolozhsky con su infraestructura desarrollada y su excelente accesibilidad al transporte, también hay propuestas interesantes en los distritos de Pushkin, Priozersk, Vyborg, Tosnensky y Pskov. La mayoría de nuestros proyectos a gran escala se ejecutan en las inmediaciones de la carretera Ring Road, lo que significa que a una distancia mínima de la ciudad. La disponibilidad de comunicaciones, carreteras internas y un entorno favorable es un requisito previo en los asentamientos propuestos. La elección es tuya, y trataremos de tener en cuenta todos tus deseos.