ФАКТ.Коттеджные поселки

Rusia, Northwestern Federal District
Company type
Promotor
Gründungsjahr des Unternehmens
2008
En la plataforma
1 año
Idiomas hablados
Русский
Página web
clck.ru/3Cjtqd
Sobre el desarrollador

Hemos estado construyendo aldeas de campo durante 16 años y entendemos lo importante que es que todo el camino a la vida fuera de la ciudad fue simple y lleno de sólo momentos agradables. Por lo tanto, estaremos cerca y listos para ayudarle en elegir un pueblo a su gusto, construyendo una casa y viviendo en ella. La esfera principal de nuestros intereses es el distrito de Vsevolozhsky con su infraestructura desarrollada y su excelente accesibilidad al transporte, también hay propuestas interesantes en los distritos de Pushkin, Priozersk, Vyborg, Tosnensky y Pskov. La mayoría de nuestros proyectos a gran escala se ejecutan en las inmediaciones de la carretera Ring Road, lo que significa que a una distancia mínima de la ciudad. La disponibilidad de comunicaciones, carreteras internas y un entorno favorable es un requisito previo en los asentamientos propuestos. La elección es tuya, y trataremos de tener en cuenta todos tus deseos.

Servicios
  • Venta de bienes raíces suburbanos
  • Venta de inmuebles comerciales

Horas de trabajo
Lunes
09:30 - 20:00
Martes
09:30 - 20:00
Miércoles
09:30 - 20:00
Jueves
09:30 - 20:00
Viernes
09:30 - 20:00
Sábado
09:30 - 20:00
Domingo
09:30 - 20:00
Nuevos edificios
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$18,008
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$19,331
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Pueblo de cabañas Vuoksaari
Romaskinskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$19,170
Donde quieres alojarte: tierra a la orilla del lago en la región de LeningradoSi quieres comprar una parcela de tierra en la región de Leningrado, especialmente una parcela en la orilla del lago - no te pierdas Vuoksaari! Al lado del pueblo de la casa habrá un parque de arte con ecotropes! L…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Pueblo de cabañas Levada 2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Rusia
de
$25,272
¡Construye una casa estacional o un nido familiar para varias generaciones en Levada 2! Camine por el bosque mixto, inspire en las pintorescas vistas que parecen haber bajado de las pinturas de famosos clásicos, este lugar es un verdadero tesoro para aquellos que les encanta perder la infanc…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Pueblo de cabañas Korkinskij Rucej
Koltusskoe gorodskoe poselenie, Rusia
de
$33,882
El pueblo "Korkinsky Creek" está situado en el distrito Vsevolozhsky de la región de Len. A sólo 12 km de San Petersburgo, no lejos del lago Korkin. Si sueñas con una vida rica y cómoda en la naturaleza cerca de la ciudad, entonces zonas económicas con un buen ambiente natural y una corrient…
Desarrollador
ФАКТ.Коттеджные поселки
Nuestros agentes en Rusia
Otdel prodazh
Otdel prodazh
