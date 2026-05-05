Estudios con Terraza en venta en Portugal

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Estudio en Carvoeiro, Portugal
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Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$409,029
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Estudio en Oporto, Portugal
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Oporto, Portugal
Área 57 m²
Un estudio completamente nuevo con un área de 57 metros cuadrados con 2 balcones de 3m2. El …
$543,424
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Estudio en Arroios, Portugal
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Arroios, Portugal
Área 37 m²
En el corazón de Lisboa, cerca del Marquês de Pombal y la calle principal de la Avenida da L…
$489,666
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AdriastarAdriastar
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con Garaje
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