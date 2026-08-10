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Estudios en venta en Lisboa, Portugal

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7 propiedades total found
Estudio en Arroios, Portugal
Estudio
Arroios, Portugal
Área 37 m²
En el corazón de Lisboa, cerca del Marquês de Pombal y la calle principal de la Avenida da L…
$484,298
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Estudio en Madalena, Portugal
Estudio
Madalena, Portugal
Área 38 m²
Estudio apartamento con una superficie de 38 metros cuadrados. m en un nuevo edificio en el …
$462,337
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Estudio en Madalena, Portugal
Estudio
Madalena, Portugal
Área 80 m²
Estudio apartamento en un nuevo proyecto en el corazón de Lisboa, a pocos pasos de la Praça …
$456,558
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio en Arroios, Portugal
Estudio
Arroios, Portugal
Área 37 m²
Piso 2/6
En el corazón de Lisboa, cerca del Marquês de Pombal y la calle principal de la Avenida da L…
$487,510
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Estudio 1 habitación en Madalena, Portugal
Estudio 1 habitación
Madalena, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 2/5
El estudio está ubicado en una de las zonas más famosas de Lisboa, Santa Maria Major! Est…
$347,593
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Estudio 1 habitación en Lisboa, Portugal
Estudio 1 habitación
Lisboa, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Этот туристический комплекс расположен в центре Каркавелуш, известного своим широким выбором…
$187,545
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Estudio 1 habitación en Arroios, Portugal
Estudio 1 habitación
Arroios, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 3/8
El moderno complejo residencial comprende 38 apartamentos de lujo con altas propiedades técn…
$364,939
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Parámetros de las propiedades en Lisboa, Portugal

con Terraza
Baratos
De lujo
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