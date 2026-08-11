Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Oporto
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Oporto, Portugal

;
Estudio Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Matosiños, Portugal
Estudio 1 habitacion
Matosiños, Portugal
Dormitorios 1
Área 39 m²
Un nuevo apartamento estudio T1 (T0) con una superficie total de 39 metros cuadrados, un bal…
$173,376
Dejar una solicitud
Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 58 m²
Estudio apartamento 58 metros cuadrados, en un nuevo complejo en el centro de Oporto. El edi…
$404,545
Dejar una solicitud
Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 89 m²
Apartamento 88.9 m2, balcón 8m2 y vistas al jardín, situado en el centro de Oporto.El edific…
$416,103
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Área 57 m²
Un estudio completamente nuevo con un área de 57 metros cuadrados con 2 balcones de 3m2. El …
$537,467
Dejar una solicitud
Estudio en Oporto, Portugal
Estudio
Oporto, Portugal
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/4
ЗОЛОТАЯ ВИЗА! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Это особняк из 4х этажей. На нижнем этаже находится действую…
$426,792
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Vila Nova de Gaia, Portugal
Estudio 1 habitación
Vila Nova de Gaia, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/3
El complejo residencial está ubicado en el corazón del centro histórico de Vila Nova de Gaia…
$536,050
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Vila Nova de Gaia, Portugal
Estudio 1 habitación
Vila Nova de Gaia, Portugal
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/4
El complejo residencial está ubicado en el corazón del centro histórico de Vila Nova de Gaia…
$664,808
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Oporto, Portugal
Estudio 1 habitación
Oporto, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
An excellent development with a guaranteed return of 4% per year (for 5 years). The devel…
$190,620
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Oporto, Portugal
Estudio 1 habitación
Oporto, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4
Studio apartment of 48 m2, 400 m from the metro station, includes: - living room with open …
$280,990
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
The property is located at Rua De Belmonte 103 in the heart of the historic city center of P…
$33,92M
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Oporto, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Oporto, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
Piso 1
Designed to give tenants a sense of rural living in the vibrant city center, the Bons-Jardin…
$443,50M
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Oporto, Portugal

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir