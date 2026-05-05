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Estudios con Jardín en venta en Portugal

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Estudio en Oporto, Portugal
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Oporto, Portugal
Área 89 m²
Apartamento 88.9 m2, balcón 8m2 y vistas al jardín, situado en el centro de Oporto.El edific…
$420,716
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Estudio en Carvoeiro, Portugal
Estudio
Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$409,029
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Estudio en Monchique, Portugal
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Monchique, Portugal
Área 45 m²
Villa Termal das Caldas de Monchique Spa Resort es un complejo hotelero en Monchique, Algarv…
$327,223
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Estudio en Oporto, Portugal
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Oporto, Portugal
Área 57 m²
Un estudio completamente nuevo con un área de 57 metros cuadrados con 2 balcones de 3m2. El …
$543,424
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