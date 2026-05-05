Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Garaje

Estudios con garaje en venta en Portugal

;
Lisboa
7
Oporto
8
Albufeira
4
Olhao
7
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 39 m²
Estudio en el complejo turístico Sesimbra Golden Beach, situado en la primera línea de la pl…
$344,753
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Portugal

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir