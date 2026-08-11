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Estudios en venta en Setubal, Portugal

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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 46 m²
Nuevo apartamento estudio con una superficie total de 46 metros cuadrados, 1 plaza de aparca…
$474,206
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Estudio en Sesimbra, Portugal
Estudio
Sesimbra, Portugal
Área 39 m²
Estudio en el complejo turístico Sesimbra Golden Beach, situado en la primera línea de la pl…
$340,973
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Estudio 5 habitaciones en Setubal, Portugal
Estudio 5 habitaciones
Setubal, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Esta casa adosada de cinco dormitorios en venta está situada en una zona residencial de Azei…
$525,145
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Estudio 1 habitación en Setubal, Portugal
Estudio 1 habitación
Setubal, Portugal
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Este complejo turístico se encuentra en Sesimbra, justo al lado de la playa.Consiste en:48 a…
$450,109
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Parámetros de las propiedades en Setubal, Portugal

con Garaje
con Vistas al mar
con Piscina
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