Bar, Montenegro

de €89,910

33–70 m² 3

Ríndete a: 2023

PARK Residence es un nuevo complejo multifuncional de élite. Por vida. Para la relajación. Para inversión. El complejo consta de 3 bloques: El bloque A- consta de varios tipos de apartamentos residenciales. Bloque B: del primer al quinto piso hay un hotel de 4 estrellas con apartamentos residenciales, del sexto al sexto en el octavo piso. El bloque C – incluye apartamentos - condominio - ubicados del 1 ° al 4 ° piso. Bloque A – Septiembre de 2023. Fecha límite B y C -Marzo 2025. Ubicación: El lujoso complejo está ubicado en la parte más bella y conveniente de Montenegro –. Bar Al mar - 450 m Aeropuerto de Podgorik -50 min. A Budva-30 min. A Kotor-40 min. A Tivat-50 min. INFRAESTRUCT: La piscina está abierta en el territorio del complejo. Piscinas para techos spa boutique Baño turco gimnasio restaurantes centros comerciales áreas de recreación estacionamiento subterráneo ( Bloque A - para 60 asientos ) empresa de gestión, etc. ALIMENTOS DEL PROYECTO: Vestíbulo moderno con altura de techo 4.2 m Elevadores de alta velocidad de alta calidad con intercomunicador. Sistema generador de respaldo Aislamiento térmico confiable Materiales de alta resistencia al fuego Eficiencia Energética Insonorización de pared Video Intercom Paisajismo Jardín y Terraza Sistema central de televisión satelital PARK Residence ofrece apartamentos de lujo de varios diseños: Estudio con 1 dormitorio con 2 habitaciones – Todos los apartamentos se alquilan con acabados de alta calidad. Los apartamentos están totalmente equipados y amueblados. Con vistas elegantes, en el mar o en montañas tranquilas. Área y costo de los apartamentos: Un bloque - 35.9-74.2 m2 / desde 86 160 – 200 340 euros Bloque B – 24.75-71.5 m2 / desde 56 925 – 164 450 euros Con bloque – 38.5 – 77.0 m2 / de 88 550-180 950 euros Plan de pago: 1 ) 100% de pago 2 ) PV -50%, 50% - por cuotas ( Bloque -A, B, C ) 3 ) PV -30%, 70% - por cuotas ( Bloque – V, C ) Es posible alquilar apartamentos en gestión. PARK Residence se convertirá en el centro exclusivo de la vida en Bar, Montenegro. Un desarrollador confiable con muchos años de experiencia, implementando muchos proyectos exitosos en sector de la construcción. PARK Residence es una gran oferta de inversión, ideal para pasar ¡alquiler! Usted compra no solo un buen apartamento en una zona elegante, sino también una oportunidad recibir ingresos de alquiler pasivo!