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Casas en Venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
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Radovici
58
Donja Lastva
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501 propiedad total found
Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Casa 4 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Villa en primera línea al mar en Krasici, Tivat La entrada principal de la villa es desde el…
$2,43M
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Casa 5 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Amplia villa con amarre en Krasici, Lustica. La villa consta de 5 dormitorios, 2 cocinas, 3 …
$2,20M
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 317 m²
Zona de estar: 317 metros cuadrados. Superficie total con terrazas y metro: 480 metros cuadr…
$2,89M
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Casa 44 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 44 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 44
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Esta villa contemporánea de nueva construcción se encuentra en el tranquilo y codiciado barr…
$918,895
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 312 m²
Villa impresionante en Tivat, a poca distancia de Porto Montenegro La villa está construida …
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 2
Área 243 m²
Villa de dos camas de 253 m2 disponible fuera de plan en la Bahía de Lustica, en las inmedia…
$2,93M
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Casa 5 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Le presentamos una villa nueva, situada en una de las zonas más pintorescas y pacíficas de l…
$1,50M
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Casa en Tivat, Montenegro
Casa
Tivat, Montenegro
Área 200 m²
Dos villas en venta en Krasici, a solo 10 metros del frente del mar Villa no.1 : 200m2, se e…
$612,596
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Villa 1 habitación en Tivat, Montenegro
Villa 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Kalimanj, Tivat, uno de los barrios cos…
$1
VAT
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Casa 4 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Esta hermosa casa se encuentra en una parcela de 220 m2, y se distribuye en dos niveles. 1er…
$1,85M
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Elegancia arquitectónica. Discreción absoluta. Prime Golf & Sea Vistas. Bienvenido a la tipo…
$4,22M
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Elegancia moderna. Vida sin costura. Unmatched Coastal Charm. Ubicado en el exclusivo enclav…
$3,06M
VAT
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Casa 7 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 400 m²
Villa excepcional está en venta en Tivat ofrece una vista directa del puerto deportivo super…
$5,78M
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Casa 5 habitaciones en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 516 m²
Villa Premium en el frente del mar, Península Lustica La villa es un edificio tipo cascada c…
$6,36M
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villa frente al mar en venta, Tivat Chalet frente al mar en Opatovo, Tivat, situado a pocos …
$1,39M
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Moderno desarrollo en Kavac cuenta con 30 casas con jardines, en una zona privada de 23.000 …
$693,505
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta es una casa espaciosa con una gran parcela fértil en la parte antigua del pueblo de Ra…
$967,616
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casa en venta en Dumidran, Tivat. La casa con una superficie total de 179 m2 se encuentra en…
Precio en demanda
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Casa 7 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Área 316 m²
Número de objeto: 539090. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$1,12M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
El hogar perfecto para aquellos que aprecian el espacio, la naturaleza y la comodidad! Esta …
$285,586
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Casa 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Inmobiliarias, Montenegro, Tivat — Donja Lastva, RuljinaSe pone a la venta una casa familiar…
$543,246
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Descubra esta elegante villa lista para moverse situada en la tranquila zona residencial de …
$922,444
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 357 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 300 m²
Villa de tres pisos en Tivat con vistas al mar, 650 m2 ParcelaUna villa moderna en venta en …
$1,03M
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Villa 5 habitaciones en Krasici, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Krasici, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en venta – 350 m2 Silencio El Cubo, KrašićiUna exclusiva villa dúplex está dis…
$1,51M
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Casa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Venta: una casa de dos pisos de 590m2 con vistas panorámicas al mar, situada en una atractiv…
$1,82M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 250 m²
Suburb of Tivat. nueva villa con piscina y cuatro dormitorios Finalización de la construcci…
$872,761
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Villa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Piso 2/2
Casa adosada lista para vivir con 2 dormitorios un garaje de 2 coches en un nuevo complejo d…
$659,461
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Tipos de propiedades en Municipio de Tivat

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

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con Terraza
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