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Dúplex en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
4
Krasici
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13 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Krasici, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Krasici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
Piso 2
En venta es un exclusivo apartamento dúplex con una superficie total de 119 m2, situado en e…
$573,528
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Dúplex en Krasici, Montenegro
Dúplex
Krasici, Montenegro
Apartamento duplex de lujo en venta en Kotor, Montenegro – 119,2 m2 con Panoramic Vistas al …
$577,739
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Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex de 76 m2, situado en un nuevo complejo residenc…
$351,376
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TekceTekce
Dúplex 2 habitaciones en Krasici, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Krasici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Apartamento duplex de lujo en venta en Kotor, Montenegro – 119,2 m2 con Panoramic Vistas al …
$577,739
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Dúplex 1 habitación en Krasici, Montenegro
Dúplex 1 habitación
Krasici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
An exceptional luxury duplex villa for sale in The Cube development, located in the peaceful…
$1,51M
VAT
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Dúplex 2 habitaciones en Krasici, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Krasici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Piso 2
Situado en la península de Luštica, en las laderas de una colina, a diez minutos en coche de…
$584,293
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Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 78 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex de 78 m2, situado en un nuevo complejo residenc…
$360,623
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Dúplex 1 habitación en Krasici, Montenegro
Dúplex 1 habitación
Krasici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Una villa duplex de lujo excepcional en venta en el desarrollo del Cubo, situada en la zona …
$1,51M
VAT
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Dúplex 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Piso 5
Inmobiliaria, MontenegroUn moderno apartamento dúplex de dos dormitorios con una superficie …
$517,817
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Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex con una superficie de 83,84 m2, situado en un n…
$396,685
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Dúplex 2 habitaciones en Durasevici, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Durasevici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta casas adosadas modernas ubicadas en un lugar hermoso: la península de L…
$249,212
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Dúplex 2 habitaciones en Durasevici, Montenegro
Dúplex 2 habitaciones
Durasevici, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Ofrecemos a la venta casas adosadas modernas ubicadas en un lugar hermoso: la península de L…
$207,677
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Dúplex 5 habitaciones en Krasici, Montenegro
Dúplex 5 habitaciones
Krasici, Montenegro
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
¡La mejor oferta en TIVAT, KRAŠIĆI!Ofrecemos a la venta una confortable casa panorámica en u…
$436,871
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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