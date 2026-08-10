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Adosados en Venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
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Radovici
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27 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 357 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$349,106
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Venta: Modernos adosados mediterráneo-estilo¡Perfecto para la vida y la inversión!2 plantas,…
$394,567
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 186 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNSituado en un exclusivo barrio de golf de ladera en la costa de Montenegro, este a…
$2,89M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 130 m²
ChatGPT said: Townhouses in Tivat — Donja Lastva Modern townhouses in one of the most pres…
$753,938
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 201 m²
Luštica Bay - Your new home under the rays of the Adriatic sun, surrounded by majestic beaut…
$1,28M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 154 m²
Número de plantas 3
Prodiutsya novaye taunhousы in gilome complexe premium-classa Lassia Park, TivatID-358📍 Ubic…
$718,761
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Adosado Adosado 3 habitaciones en 28, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
28, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Modernas casas adosadas en venta en una de las zonas más atractivas de Tivat — Donja Lastva.…
$758,118
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Adosado Adosado 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNEl adosado está en el centro de Tivat, a solo 100 m del mar y la playa. El aeropue…
$347,543
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Radovici, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 2
Área 155 m²
Townhouses of the Mimoza complex LušticaBay - Your new home under the rays of the Adriatic s…
$980,726
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 101 m²
DISPONIBLE: Casas adosadas: 141 m2 (2 dormitorios) + 64 m2 yarda + 13 m2 piscina - 964.000 €…
$705,064
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 352 m²
Número de plantas 3
$1,18M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 193 m²
Descripción Tivat Riviera, distrito de Kavach. Nuevas villas del Desarrollador con vistas pa…
$486,520
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Número de plantas 3
$784,568
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Adosado Adosado en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado
Tivat, Montenegro
Área 80 m²
Montenegro. REALESTATE. Felicidad🌏🇲🇪Complejo residencial Premium, único en su ubicación, niv…
$317,925
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 236 m²
Descripción Tivat Riviera, distrito de Kavach. Nuevas villas del Desarrollador con vistas pa…
$702,751
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Gornja Lastva, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Gornja Lastva, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Número de plantas 4
$1,16M
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Adosado Adosado en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado
Tivat, Montenegro
Área 100 m²
Venta casas adosadas a 50 metros del mar en Djurasevici, Tivat.Adosados de dos niveles de 10…
$249,597
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Donja Lastva, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Donja Lastva, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 2
Luxury Townhouses Donja Lastva: an enclave of luxury living in Donja Lastva, Montenegro. Nin…
$602,004
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 214 m²
Tivat Riviera, Península Lustica. Nuevos apartamentos del desarrollador El desarrollador pr…
$1,97M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 236 m²
Número de plantas 3
$660,119
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 286 m²
$830,018
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Tivat. Dupleksaj apartamentoj. Urbodomo en dometa vilaĝo de 36 domoj. Konsistas el 4 duet…
$338,257
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 217 m²
Tivat Riviera, Península Lustica. Nuevos apartamentos del desarrollador El desarrollador pr…
$2,00M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 113 m²
Descripción Tivat Riviera, distrito de Kavach. Nuevas villas del Desarrollador con vistas pa…
$297,318
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Radovici, Montenegro
Adosado Adosado 3 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Montenegros’ first Golf Course, now offering residential villas on the golf course with pano…
$2,01M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Adosado Adosado 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 288 m²
Número de plantas 3
$1,04M
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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