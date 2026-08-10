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Villas en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Radovici
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Donja Lastva
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272 propiedades total found
Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Villa 1 habitación en Tivat, Montenegro
Villa 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Kalimanj, Tivat, uno de los barrios cos…
$1
VAT
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Elegancia arquitectónica. Discreción absoluta. Prime Golf & Sea Vistas. Bienvenido a la tipo…
$4,22M
VAT
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LDV InvestLDV Invest
Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 186 m²
Elegancia moderna. Vida sin costura. Unmatched Coastal Charm. Ubicado en el exclusivo enclav…
$3,06M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta es una casa espaciosa con una gran parcela fértil en la parte antigua del pueblo de Ra…
$967,616
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
El hogar perfecto para aquellos que aprecian el espacio, la naturaleza y la comodidad! Esta …
$285,586
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Villa 1 habitación en Radovici, Montenegro
Villa 1 habitación
Radovici, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Unique Stone House for Sale on the Coast – Exclusive Real Estate in the Heart of Bjelila, Mo…
$869,062
VAT
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Descubra esta elegante villa lista para moverse situada en la tranquila zona residencial de …
$922,444
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Villa 5 habitaciones en Krasici, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Krasici, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en venta – 350 m2 Silencio El Cubo, KrašićiUna exclusiva villa dúplex está dis…
$1,51M
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Horizon Real Estate
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 250 m²
Suburb of Tivat. nueva villa con piscina y cuatro dormitorios Finalización de la construcci…
$872,761
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Villa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 236 m²
Piso 2/2
Casa adosada lista para vivir con 2 dormitorios un garaje de 2 coches en un nuevo complejo d…
$659,461
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Villa en Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 241 m²
Número de plantas 3
En venta se ofrece una villa con apartamentos en primera línea en el pueblo de Krasichi de l…
$1,27M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 199 m²
La villa fue construida en 2019,Está situado en una parcela de 424 m2.La zona de la villa es…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa 5 habitaciones en Radovici, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 2/2
Villa moderna con piscina en la península de Lustica.Esta exclusiva villa combina silencio, …
$1,15M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Presentamos a su atención una nueva villa situada en una de las zonas más pintorescas y tran…
$1,50M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Propiedad en venta, Montenegro, TivatUna villa única con 4 apartamentos de lujo, cada uno ap…
$1,09M
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Villa 5 habitaciones en 5 Marica, Montenegro
Villa 5 habitaciones
5 Marica, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
🌟 VILLAS PARA LA VENTA — SU CASA CON UNA VERSIÓN DE LA ADRIATICA📐 Especificaciones:• Superfi…
$820,183
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Una casa de familia única con un patio verde a pocos pasos de la playa en la zona más hermos…
$1,09M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Ofrecemos a la venta una casa familiar de 119 m2 con parcela de 526 m2, situada en la calle …
$437,592
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En venta es una casa espaciosa y confortable de 200 m2, donde cada detalle se piensa para su…
$381,515
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Villa 6 habitaciones en Radovici, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Radovici, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Piso 2/2
Villa de 5 dormitorios en The Peaks, Luštica Bay.Vistas panorámicas del mar y campo de golf.…
$5,93M
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Villa en Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 119 m²
Apartamento duplex de lujo en venta en Kotor, Montenegro – 119,2 m2 con Panoramic Vistas al …
$579,072
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Villa en Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Presentamos a su atención una villa en primera línea de mar en el famoso pueblo de Krasichi.…
$2,19M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 168 m²
Un gran edificio de tres pisos con vistas panorámicas de 150 m del mar y la playa. La casa …
$241,827
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Villa en Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Villa en Montenegro en primera línea Se dispone de conexión a las redes urbanas de suminist…
$2,11M
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Krasici, Montenegro
Villa
Krasici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Piso 3/3
Magnífica villa situada en el pintoresco lugar de Krasichi, en la península de Lustica, en l…
Precio en demanda
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 105 m²
En la zona del moderno Porto Montenegro (. Tivat ) en la orilla de Boca - Kotor Bay, una pie…
$1,11M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Un edificio de tres pisos con vistas al mar en Tivat. La zona del sitio es de 363 m2, y la s…
$587,294
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Presentamos a su atención nuestro nuevo proyecto - villas en Tivat, Krashichi. Este es un ri…
$863,668
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Una villa de tres pisos con 5 dormitorios y una piscina a 2 minutos del mar en el pueblo. Kr…
$846,395
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Tivat, Montenegro

con Garaje
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