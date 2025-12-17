  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Budva, Montenegro

apartamentos
17
Casa club Verona house
Casa club Verona house
Budva, Montenegro
de
$117,467
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Venta en una nueva casa terminada, suburbio de Budva Lastva6 apartamentos de 79 m2,3 dormitorios y salón con 2 baños y piscinaCerca de tiendas, Technomax, gasolineraCentro comercial 10 minutos¡El impuesto del 3% es pagado por el comprador!Precio 107.500 euros
Agencia
Montenegro Intel city
Casa club BUDVA CENTAR
Budva, Montenegro
de
$228,377
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
#en venta #budva #edificio nuevo APARTAMENTOS EN VENTA en BUDVA CENTAR? Ubicación: El centro de Budva Al mar y al casco antiguo : 5 minutos a pie El complejo residencial de élite BUDVA CENTAR también se encuentra muy cerca de atracciones turísticas (playas de lujo, restaurantes, c…
Agencia
Montenegro Intel city
Villa Good earth Tudorovici
Budva, Montenegro
de
$925,372
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 3
Villa en venta en un pueblo de élite. Cerca, con increíbles vistas al mar y montaña Superficie del terreno 403 m2 Superficie casa 231 m2 2 plazas de aparcamiento Bassier 7×5 m La casa fue construida teniendo en cuenta las características sismológicas del país con materiales de alta cali…
Agencia
Montenegro Intel city
