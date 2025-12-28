  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Tivat, Montenegro

apartamentos
27
Villa PRESTIZNYE VILLY OT ZASTROJSMKA V TIVATE
Tivat, Montenegro
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
GATE Realty
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 120 m²
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. В «Las revistas», ресторанах, «tiendas de ropa» и «tiendas de prestigio» в Пуэрто-Монтенегро, посетите «revistas», рестораны, «tiendas de ropa de primera Calidad» и «tiendas de moda».…
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 3 habitaciones
120.0
284,943
Montenegro Intel city
Pueblo de cabañas
Tivat, Montenegro
de
$6,42M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Nuevas casas adosadas en venta en el complejo residencial premium Lastva Park, Tivat. Zona de élite de Donja Lastva, rodeada de vegetación y con vistas al mar y la montaña ?Área 154 a 204 m² 3 plantas ?2,3 dormitorios ?4 baños ?Cocina ?Terraza con vistas panorámicas ?Garaje para …
Montenegro Intel city
TekceTekce
