  4. Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Kavac, Montenegro
Precio en demanda
;
26
ID: 32956
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 539035
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 29/11/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Kotor
  • Pueblo
    Kavac

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Русский Русский

Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!

Turnkey delivery time: Beginning of 2027. (depende del llenado del conjunto completo a petición de los compradores).

Estructura del proyecto: Zona Villa de 180 m2. Superficie de terreno - desde 500 m2

La estructura del complejo incluye 3 villas con garaje, así como 3 villas con parking doble

Instalaciones:
Prestigioso complejo residencial con excelente ubicación. Vista panorámica del mar y la ciudad. Piscina privada en el terreno. Diseño arquitectónico moderno y de alta calidad de construcción. El precio incluye los servicios del diseñador y el equipamiento estándar de la villa. (Acabado de habitaciones - parquet de suelo / baldosas de cerámica, paredes y techos pintados en cualquier color de su elección. Acabado exterior completo - fachada, techo, drenajes. Todos los sistemas de ingeniería - electricista en el proyecto, alcantarillado, agua, caldera individual para la casa, inverter - acondicionadores de aire multiplicado en habitaciones, suelo cálido en baños y habitaciones comunes (excepto dormitorios), sistema de ventilación, videovigilancia. Baños, baldosas, plomería. La terraza frontal. Además, cada villa tiene una plaza de aparcamiento, que proporciona comodidad y funcionalidad adicionales. Cada casa está elegantemente amueblada, tiene un interior moderno, acabados de materiales de alta calidad y diseño perfecto. Posibles pagos de instalación en términos favorables.

Ubicación:

  • A poca distancia toda la infraestructura necesaria;
  • Aeropuerto Tivat y Porto Montenegro - 20 minutos en coche;
  • La capital de Montenegro Podgorica y el aeropuerto de Podgorica - 50 minutos en coche;

¡Le ayudaremos a obtener un permiso de residencia para bienes raíces!
¡Vamos a ayudarle a salir y alquilar!!

Con nuestra ayuda, usted adquirirá un objeto líquido que le traerá ingresos!
CONSULTACIÓN GRATIS!

Localización en el mapa

Tiendas de comestibles

Idiomas hablados
English, Русский, Српски
