Villa EKSKLUZIVNYJ KOMPLEKS IZ SOVREMENNYH ROSKOSNYH VILL

Los servicios de la Agencia para la confrontación del acuerdo "bajo la llave" es gratuito para el comprador!!!



Turnkey delivery time: Beginning of 2027. (depende del llenado del conjunto completo a petición de los compradores).



Estructura del proyecto: Zona Villa de 180 m2. Superficie de terreno - desde 500 m2



La estructura del complejo incluye 3 villas con garaje, así como 3 villas con parking doble



Instalaciones:

Prestigioso complejo residencial con excelente ubicación. Vista panorámica del mar y la ciudad. Piscina privada en el terreno. Diseño arquitectónico moderno y de alta calidad de construcción. El precio incluye los servicios del diseñador y el equipamiento estándar de la villa. (Acabado de habitaciones - parquet de suelo / baldosas de cerámica, paredes y techos pintados en cualquier color de su elección. Acabado exterior completo - fachada, techo, drenajes. Todos los sistemas de ingeniería - electricista en el proyecto, alcantarillado, agua, caldera individual para la casa, inverter - acondicionadores de aire multiplicado en habitaciones, suelo cálido en baños y habitaciones comunes (excepto dormitorios), sistema de ventilación, videovigilancia. Baños, baldosas, plomería. La terraza frontal. Además, cada villa tiene una plaza de aparcamiento, que proporciona comodidad y funcionalidad adicionales. Cada casa está elegantemente amueblada, tiene un interior moderno, acabados de materiales de alta calidad y diseño perfecto. Posibles pagos de instalación en términos favorables.



Ubicación:

A poca distancia toda la infraestructura necesaria;

Aeropuerto Tivat y Porto Montenegro - 20 minutos en coche;

La capital de Montenegro Podgorica y el aeropuerto de Podgorica - 50 minutos en coche;

¡Le ayudaremos a obtener un permiso de residencia para bienes raíces!

¡Vamos a ayudarle a salir y alquilar!!



Con nuestra ayuda, usted adquirirá un objeto líquido que le traerá ingresos!

CONSULTACIÓN GRATIS!