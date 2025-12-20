  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Cetinje
  4. Casas nuevas

Casas de obra nueva en Municipio de Cetinje, Montenegro

Herceg Novi
1
Zabljak
1
Municipio de Budva
3
Municipio de Tivat
4
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Mostrar todo Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
Villa Modern villa with a sea view at the price of an apartment — Krimovica
, Montenegro
de
$498,932
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Villa moderna con vistas al mar al precio de un apartamento - KrimovicaUna nueva casa con impresionantes vistas panorámicas del Adriático, situada sobre las playas de Jaz, Trsteno y Ploce.El amplio diseño y la gran terraza en la azotea hacen de esta casa una opción ideal para vivir junto al …
Agencia
DOO MNG Built
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DOO MNG Built
Idiomas hablados
English, Русский, Latviešu
Telegram Escribir en Telegram
En el mapa
Realting.com
Ir