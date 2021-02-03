  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Stan 24 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$103,278
ID: 28170
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se garsonjera od 24m2 u Podgorici, između Autobuske stanice i Gintaša (Mall of Montenegro). Kompletno renovirano i namješteno novim, kvalitetnim, pažljivo biranim namještajem. Uređaji pod garancijom. Odvojena kuhinja, sa ugradnim elementima i granitnim sudoperom. Klimatizovano. Bez didatnih ulaganja. Idealno za stanovanje jedne ili dvije osobe. Južna strana, visoko prizemlje, bez potrebe za liftom, pogodno za starije, i teže pokretne osobe. Dovoljno izdignuto, uz video nadzor, što ga čini praktičnim i sigurnim.Može se rentirati na duže, ili kao stan na dan, ili pretvoriti u poslovni prostor. Blizina i dostupnost svih važnih sadržaja ga čini zahvalnim za život i poslovanje (autobuska i željeznička stanica, tržni centar, odnovne i srednje škole, banke, pijaca, dom zdravlja,...).

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

