  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Virpazar
  4. Casa rural Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Casa rural Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Virpazar, Montenegro
de
$587
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28319
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Virpazar

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra.

Localización en el mapa

Virpazar, Montenegro
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Casa club TIVAT KLUBNYY KOMPLEKS
Tivat, Montenegro
de
$145,776
Cabaña Kuća 73 m² na Izdavanje – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$998
Cabaña Kuća 200 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Montenegro
de
$293,403
Cabaña Villa in Rijeka Reževići
Krstac, Montenegro
de
$1,17M
Cabaña Two houses in Bar in an excellent location
Velembusi, Montenegro
de
$308,073
Está viendo
Casa rural Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar
Virpazar, Montenegro
de
$587
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Cabaña Kuća 251 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$950,625
Smještena u Gornjoj Gorici, na samo 2 km od Big Fashion Mall-a i City Kvarta, ova luksuzna vila od 231 m² nudi sve za moderan i elegantan način života.Opremljena privatnim bazenom, spoljnom kuhinjom sa toaletom, saunom, pametnim kućnim sistemom, sigurnosnim kamerama, podnim grijanjem, multi-…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Mostrar todo Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Cabaña Kuća 215 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,934
Izdaje se kuća površine 211 m² sa dvorištem od 200 m² u naselju Gorica C, po mjesečnoj cijeni od 2.500 €. Kuća se prostire na tri sprata i sastoji se od 4 spavaće sobe, dva dnevna boravka, dvije kuhinje, tri balkona, dva kupatila, jednog toaleta, vešeraja i špajza. Opremljena je kapijom na d…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Mostrar todo Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Cabaña Mini hotel - Vila, Mareza
Podgorica, Montenegro
de
$880,208
The unique and charming mini hotel has 300m2. Exceptional style and equipment, it consists of 6 apartments. It is located on a plot of 1,170 m2. The property also has a smaller summer house. It represents a great investment and there is the possibility of renting
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones