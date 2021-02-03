  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$205,382
;
8
Dejar una solicitud
ID: 28238
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
✨ Prodaje se prelijep dvosoban stan u Pobrežju ✨📏 Površina: 59 m² + galerija 10 m² (galerija nije uračunata u kvadraturu)🏢 Sprat: VII🏞 Pogled: Otvoren i miran, pruža osjećaj privatnosti i svjetlosti🏠 Struktura: Funkcionalan raspored prostorija, idealan za porodičan život ili kao investicija Ovaj stan odlikuje moderan enterijer, odlična iskorišćenost prostora i dodatna galerija koja pruža mogućnost za radni prostor, biblioteku ili kutak za odmor. Lokacija je mirna, a u neposrednoj blizini se nalaze svi sadržaji potrebni za udoban život.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$170,174
Complejo residencial Newbuilt gated townhouse community in Budva Riviera
Blizikuce, Montenegro
de
$756,519
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,584
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$505
Complejo residencial New residential building near the sea in Kotor
Muo, Montenegro
de
$164,714
Está viendo
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial (new building) in Budva
Complejo residencial (new building) in Budva
Complejo residencial (new building) in Budva
Complejo residencial (new building) in Budva
Complejo residencial (new building) in Budva
Mostrar todo Complejo residencial (new building) in Budva
Complejo residencial (new building) in Budva
Budva, Montenegro
de
$160,238
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 45–108 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Edificio residencial en un nuevo complejo en Budva.Un moderno complejo residencial situado en la tranquila y verde Babin Do zona de Budva, que ofrece pintorescos paisajes de montaña y vistas al mar. Su ubicación única en la parte superior de la ciudad garantiza tanto la privacidad como la tr…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0
167,175
Apartamentos 2 habitaciones
79.0 – 108.0
279,413 – 432,786
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Complejo residencial Complex of townhomes with seaview on Lustica peninsular
Lustica, Montenegro
de
$232,542
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
Adosados únicos en un nuevo complejo residencial se ofrecen en venta en una pintoresca ubicación en la península de Lushtica.El complejo consta de dos edificios. El primer edificio se encuentra a 50 metros del mar con una vista impresionante de la Bahía Tivat y la isla de Flores, el Monaster…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones