  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Budva
  4. Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva

Budva, Montenegro
de
$73,938
;
6
Dejar una solicitud
ID: 28517
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se namještena garsonjera, površine 24m², smještena na prizemlju stambene zgrade, u naselju Bijeli Do, Budva.   Struktura: ulazni prostor, dnevni boravak sa kuhinjom i kupatilom. Garsonjera posjeduje i ostavu.   Smještena je na mirnoj lokaciji, pogodnoj za život ili rentiranje.

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,350
Barrio residencial Stan 54 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$117,361
Barrio residencial Stan 68 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$205,382
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Barrio residencial Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Está viendo
Barrio residencial Stan 24 m² na Prodaju – Bijeli Do, Budva
Budva, Montenegro
de
$73,938
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Mostrar todo Complejo residencial by the sea in Tivat
Complejo residencial by the sea in Tivat
Tivat, Montenegro
de
$131,246
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 66–94 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Complejo residencial junto al mar en Tivat.Un moderno complejo residencial de primera clase con vistas al mar y acceso directo a la playa. Esta es una ofrenda de élite en una de las zonas más pintorescas de Tivat. Arquitectura elegante, impresionantes vistas de los acabados Adriáticos y de a…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
66.0 – 83.0
351,414 – 373,903
Apartamentos 2 habitaciones
94.0
421,488
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Barrio residencial Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar
Stari Bar, Montenegro
de
$215,064
Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i ideal…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$120,882
Prodaje se dvosoban stan površine 63 m², na četvrtom spratu stambene zgrade bez lifta, u neposrednoj blizini autobuske stanice. Stan je djelimično namješten, funkcionalnog rasporeda i nalazi se na dobro povezanoj lokaciji, pogodnoj za svakodnevni život ili izdavanje. Cijena stana iznosi 103.000 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones