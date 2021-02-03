  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Donja Lastva
  4. Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat

Donja Lastva, Montenegro
de
$79,219
;
4
Dejar una solicitud
ID: 28216
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Tivat
  • Ciudad
    Donja Lastva

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i udoban život.🔹 Lokacija: Donja Lastva🔹 Površina: 28 m²🔹 Udaljenost od mora: 8 km🔹 Sprat: prizemlje🔹 Broj prostorija: 2🔹 Broj kupatila: 1🔹 Balkon: da🔹 Lift: 2 u objektu🔹 Garaža: nema🔹 Opremljenost: ne🔹 Klima uređaj: ne🔹 Uknjiženje: u izgradnji (rok završetka: januar 2025)💰 Cijena: 67.500 €Garsonjera u ovom luksuznom kompleksu predstavlja savršen spoj modernog dizajna i komfora, uz mogućnost aktivnog načina života i uživanja u prirodnom ambijentu.

Localización en el mapa

Donja Lastva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,643
Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v centre poselka Bechichi u morya
Boreti, Montenegro
de
$134,418
Edificio de apartamentos Тиват
Tivat, Montenegro
de
$146,926
Barrio residencial Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$112,667
Está viendo
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Montenegro
de
$79,219
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Mostrar todo Complejo residencial with pool in Kumbor
Complejo residencial with pool in Kumbor
Kumbor, Montenegro
de
$142,874
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 43–76 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un nuevo complejo residencial moderno en el pintoresco pueblo de Kumbor, a solo 6 km de la ciudad de Herceg Novi. La distancia al mar está a sólo 300 m, y el lujoso complejo Portonovi está a solo 800 m.Ventajas de esta oferta:• Impresionantes vistas al mar – cada apartamento ofrece impresion…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
43.2
190,037
Apartamentos 2 habitaciones
76.0
351,966
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones