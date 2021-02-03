  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$446
ID: 28574
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Izdaje se moderno opremljena garsonjera na Zabjelu u Garden Kompleksu!Garsonjera je ukupne kvadrature 28m2 i nalazi se na 2. Spratu!Stan posjeduje svoje parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz ibavezan depozit!

Podgorica, Montenegro
