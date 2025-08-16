Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Malta
  3. Birżebbuġa
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Birzebbuga, Malta

Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
No te pierdas la oportunidad de poseer esta impresionante maisonette de planta baja de 2 dor…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de segunda y tercera planta con cocina abierta / comedor y salón, balcón fronta…
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 3 dormitorios, 159m2 situado en una tranquila zona residencial en Birzebbugia di…
Precio en demanda
Tut TravelTut Travel
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante maisonette de dos dormitorios, dos baños se encuentra en la hermosa ciuda…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una Maisonette de 2 dormitorios en Birzebbugia (tal Papa Area) cerca de todos y cerca de tod…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Una selección de apartamentos en Birzebbugia que comprenden cocina, salón y comedor, 2 dormi…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
2 dormitorios, 1 baño, planta abierta, balcones traseros y frontales
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Un ático dúplex en Birzebbugia situado en la cuarta y quinta planta, que consta de una cocin…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de diseño muy espacioso con amplias zonas al aire libre en el mercado por € 215…
Precio en demanda
Apartamento 4 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 4 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Bonito apartamento con espacio aéreo en Birzebbuga Ofrece vistas al mar Plan abierto muy gra…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Gran apartamento con vistas al mar laterales en birzebbuga 3 dormitorios Masiva zona de esta…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios muy terminado, principal con baño privado con 50 m2 de salón…
Precio en demanda
Apartamento en Birzebbuga, Malta
Apartamento
Birzebbuga, Malta
Nuevos apartamentos en Birzebbugia para ser completado en forma de concha para el 2026 siend…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Maisonette de tierra elevada 3 dormitorios Garaje interconectado Atrás Listo para entrar Seaviews
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado. Apartamento de 1a planta. 2 dormitorios, 2 cuartos de baño, balcón tras…
Precio en demanda
Apartamento 4 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 4 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una nueva maisonette en Birzebbuga. Esta propiedad está en forma de shell con paquetes de ac…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 apartamentos en el mismo bloque en Birzebbugia, muy central y cerca de todas las comodidad…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios en el corazón de Birzebbugia que se vende acabado excluyendo ba…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
maisonette de diseño muy espacioso con grandes áreas al aire libre en el mercado para 220.00…
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Bienvenido a su casa de ensueño en la encantadora ciudad costera de Birzebbugia. Este impres…
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Birzebbuga, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
2 Clase 4 frente al mar Tiendas en una zona privilegiada en Birzebbugia También se incluyen …
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¿Buscas tu casa de ensueño en un encantador pueblo costero? No busques más allá de este impr…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Esta impresionante propiedad se encuentra en el encantador pueblo de Birzebbugia y ofrece la…
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo Ático con cocina de planta abierta / comedor y salón, 3 dormitorios, principal con bañ…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de 2 dormitorios en forma de concha en una zona bastante tranquila en Birzebbugi…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios en Birzebbugia. Situado en una zona bastante pero cerca de toda…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Maisonette planta baja Vistas al mar laterales desde la puerta principal 2 dormitorios patio…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Ático de diseño muy espacioso con grandes áreas al aire libre en el mercado por € 255.000.••…
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático en las afueras de Birzebbuga 3 dormitorios 2 terrazas Bloque de cuatro
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran Ático en esta zona tranquila de Birzebbugia. El alojamiento consta de una amplia coc…
Precio en demanda
