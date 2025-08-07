Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Senglea, Malta

2 habitaciones
3
Apartamento 2 habitaciones en Senglea, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Bloque de esquina de 4 estudio plano más espacio aéreo que se puede construir una planta más…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Senglea, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Senglea - Un amplio apartamento frente a la UCA situado frente al mar disfrutando de increíb…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Senglea, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un bloque completo de apartamentos en Senglea muy central y cerca de todas las comodidades. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Senglea, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este apartamento único disfrutando de hermosas vistas al mar con 2 dormitorios y 1 baño prin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
