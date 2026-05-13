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Apartamentos en venta en Ta Xbiex, Malta

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1 habitación
3
2 habitaciones
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8 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 1 habitacion
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta maisonette única que tiene un dormitorio con vestidor un baño principal y una amplia sa…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un amplio apartamento de primera planta situado en esta ubicación privilegiada en Ta' Xbiex.…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 1 habitacion
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 1
Una selección de apartamentos de 1a planta 2a planta 3a planta 4a planta o 5a planta a parti…
Precio en demanda
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Alanya HomeAlanya Home
Apartamento 2 habitaciones en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 2
Una selección de cinco nuevos y muy terminados apartamentos situados en la 4a y 5a planta en…
Precio en demanda
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Ático Ático 4 habitaciones en Ta Xbiex, Malta
Ático Ático 4 habitaciones
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Unico amplio diseñador acabado Ático con vistas sobresalientes de Valletta y Msida Marina 4 …
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamentos de 2 dormitorios en una zona privilegiada en Ta Xbiex muy céntrica y cerca de t…
Precio en demanda
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GrekodomGrekodom
Apartamento 1 habitacion en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 1 habitacion
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una maisonette dúplex de 1 dormitorio en una zona privilegiada en Ta Xbiex muy central y cer…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Ta Xbiex, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Ta Xbiex, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un hermoso apartamento de diseño moderno con magníficas vistas de Ta Xbiex Marina y Valetta …
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