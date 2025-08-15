Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Hamrun, Malta

23 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Esta Maisonette en planta baja forma parte de una residencia inteligente en Hamrun. Esta pro…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Hamrun, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este ático de una habitación en la zona de Hamrun es la oportunidad perfecta para cualquier …
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Hamrun, Malta
Apartamento 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Actualmente en plan una selección de apartamentos de uno o dos dormitorios en una zona tranq…
Precio en demanda
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
BARGIAN! ¡Un nuevo apartamento acaba de llegar al mercado! Dos dormitorios y dos baños, prin…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisonette de planta baja terminada en una zona muy tranquila de Hamrun cerca de todas l…
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Hamrun, Malta
Apartamento 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
NA
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Hamrun, Malta
Apartamento 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta maisonette de primera planta situada en el animado pueblo de Hamrun ofrece la oportunid…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico dúplex de dos dormitorios en Hamrun, muy central pero en una zona bastante y cerca de …
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta espaciosa Maisonette en Hamrun ofrece 3 cómodas habitaciones y 2 baños. Perfecto para f…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Ático en un pequeño bloque que se vende acabado incluyendo baños y puertas internas. Se encu…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en planta baja Maisonette en Hamrun, de aproximadamente 135m2. La alojamiento co…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Esta habitación de 1 dormitorio Penthouse forma parte de una nueva residencia en Hamrun y es…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
La nueva residencia próxima en Hamrun está siendo vendida completamente terminada incluyendo…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Hamrun - Ático con cocina abierta / salón / comedor ,2 dormitorios principales con baño , as…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Un apartamento en Blata Bajda se vende con 3 dormitorios, baño y cocina / comedor / salón. V…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo PENTHOUSE Amueblado situado entre Hamrun y St Venera que comprende cocina de planta ab…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta hermosa propiedad situada en el bullicioso barrio de Hamrun ofrece la mezcla perfecta d…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una gran Maisonette Solitary situada en una tranquila zona residencial en Hamrun. La alojami…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico dúplex de dos dormitorios en Hamrun, muy central pero en una zona bastante y cerca de …
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Hamrun - 3 rd floor Apartamento que mide 88 siendo terminado incluyendo baños y puertas internas
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador apartamento de 3 dormitorios, 2 baños está ahora disponible para la venta en…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 3
,Diseño cuadrado. Amplio tercer piso servido con ascensor. Plan abierto brillante K/D/L , Do…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Hamrun, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Hamrun, Malta
Dormitorios 1
Actualmente en plan una elección de 1 a 2 dormitorios Áticos en una zona tranquila en Hamrun…
Precio en demanda
