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Apartamentos en venta en Central Region, Malta

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San Julián
83
Sliema
122
Msida
45
Birkirkara
103
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663 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Sliema Planta baja Apartamento de 2 dormitorios 595,000 Situado justo al lado de la costa d…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Msida, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Msida, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este elegante Penthouse de dos dormitorios y dos baños totalmente amueblado ofrece impresion…
Precio en demanda
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Ático Ático 2 habitaciones en Pieta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Pieta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático privado Viviendo en Pietà ¦ Vistas, Sunsets & Entertainers Terraza Situado en una zon…
Precio en demanda
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TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Balzan, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 2
LIBRE Ático en venta Balzan Este elegante ático ofrece una vida moderna en una ubicación cé…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
MAISONETTE SANTA VENERA / Ideal para familias o como inversión de alquiler / 3 dormitorios …
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Pieta, Malta
Apartamento 1 habitacion
Pieta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Pietà estudio de planta baja Maisonette en venta. / Excelente inversión de alquiler o por pr…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de 3 dormitorios en Birkirkara que ofrecen un diseño bien arre…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Sliema, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un apartamento de orientación sur, bien terminado y totalmente amueblado, , disposición squa…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un desarrollo de prestigio situado en el corazón de Gzira, jist off El paseo marítimo y la i…
Precio en demanda
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático en Birkirkara que ofrece un diseño bien arreglado ideal para vivir en familia. El a…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Lujoso apartamento de 3 dormitorios, 2a planta en Santa Venera, con una superficie de 180 m2…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Pieta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Pieta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplia propiedad con un luminoso salón / comedor con balcón frontal, cocina independiente qu…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Pieta, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Pieta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
1 dormitorio Ático en construcción que se completará a finales de junio de 2020. Se vende en…
Precio en demanda
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Ático Ático 1 habitacion en Santa Venera, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Santa Venera, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un luminoso ático en la zona de St Venera UCA que ofrece una excelente oportunidad para crea…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A) APARTAMENTO DE DUPLEX - ON GROUND AND FIRST FLOOR - THE GROUND FLOOR - LOWER LEVEL/98 SQU…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Pieta, Malta
Apartamento 1 habitacion
Pieta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Pieta - APARTAMENTO de primera planta de un dormitorio situado en una calle tranquila que co…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento está compuesto por las siguientes habitaciones, cocina-Dining en el lado de…
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Penthouse en Birkirkara es un sueño hecho realidad para cualquiera que bu…
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Apartamento 9 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 9 habitaciones
Birkirkara, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/1
Entra en este elegante apartamento de 3 dormitorios diseñado para una vida moderna y cómoda.…
$513,201
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Apartamento 2 habitaciones en Pieta, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Pieta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una opción de apartamentos de primera, segunda y tercera planta, situado en una muy buena zo…
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Ático Ático 2 habitaciones en Sliema, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático de lujo en venta en Sliema * Vistas impresionantes * Ubicación fantástica * Altamente …
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Apartamento 3 habitaciones en San Julián, Malta
Apartamento 3 habitaciones
San Julián, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un apartamento de lujo de 3 dormitorios en un prestigioso bloque que consta de una cocina ab…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity Apartamento de 1 dormitorio en Prime Birkirkara Ubicación Situ…
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Apartamento 3 habitaciones en Pieta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Pieta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
La Pieta Maisonette cuenta con tres dormitorios y cuatro baños, junto con amplias zonas de e…
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta maisonette Santa Venera ofrece un espacio de vida cómodo y práctico con la opción de do…
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Ático Ático 3 habitaciones en Gzira, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
El Luxury Penthouse consta de un gran salón de planta abierta, cocina y comedor, que conduce…
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Apartamento 1 habitacion en Sliema, Malta
Apartamento 1 habitacion
Sliema, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador apartamento de una habitación ofrece comodidad y comodidad. La propiedad cue…
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Apartamento en Santa Venera, Malta
Apartamento
Santa Venera, Malta
Santa Venera una encantadora Maisonette con 190m2 de espacio y listo para dar la bienvenida …
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Apartamento 2 habitaciones en Gzira, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Gzira, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento dúplex de 2 dormitorios en Gzira. Situado en una zona bastante pero cerca de tod…
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Apartamento 3 habitaciones en Santa Venera, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
En Santa Venera hay una selección de apartamentos de tres habitaciones, que está prevista pa…
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Tipos de propiedades en Central Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Central Region, Malta

con Garaje
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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