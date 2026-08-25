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Apartamentos en venta en Birkirkara, Malta

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áticos
28
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2 habitaciones
34
3 habitaciones
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103 propiedades total found
Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
En Venta Birkirkara (Balzan Area) Una selección de unidades residenciales más grandes de lo …
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de 1 dormitorio en Birkirkara con propio espacio aéreo. Para el desarrollo de…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Bloque de 3 unidades con acceso al ascensor a todos los pisos. Apartamento en 3a (planta sup…
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
NA
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Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios disponible, situado en esta tranquila zona residencial en Birki…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Birkirkara Apartamento de 3 dormitorios que se vende acabado sin puertas y baños. Garajes op…
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Moderno apartamento de 2 dormitorios en planta en Birkirkara Freehold Situado en una zona m…
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Ático Ático en Birkirkara, Malta
Ático Ático
Birkirkara, Malta
Esta propiedad es un amplio ático de una habitación en Birkirkara, actualmente configurado c…
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Ático Ático 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Ático en la zona buscada de B'Kara (cerca de Mriehel). Se venderá muy terminado excluyendo l…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de Maisonettes de 3 dormitorios, ubicadas en esta primera se encuentran en Bir…
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Apartamento 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un precioso ático dúplex situado en una zona codiciada de Birkirkara, que ofrece un diseño m…
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Semi ático dúplex de esquina independiente con espacio aéreo privado. Grande amueblado 3 dor…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
NA
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Smart Investment Opportunity Apartamento de 1 dormitorio en Prime Birkirkara Ubicación Situ…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Apartamento 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Este moderno apartamento dúplex ofrece aproximadamente 96m2 de espacio interno y 12m2 de sup…
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Apartamento 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubra este amplio apartamento de 2 dormitorios, 2 baños en plan situado en el corazón de …
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Presentando una impresionante Maisonette solitaria en Birkirkara, con características lujosa…
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Ático Ático 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Penthouse en Birkirkara es un sueño hecho realidad para cualquiera que bu…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de tres dormitorios muy luminoso situado en el segundo piso posee parte del t…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de 1 y 2 dormitorios, ubicados en esta primera se encuentran e…
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Apartamento en Birkirkara, Malta
Apartamento
Birkirkara, Malta
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad en Birkirkara para adquirir una maisoneta de planta baja de tres dormit…
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Apartamento 1 habitacion en Birkirkara, Malta
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Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un encantador apartamento de 2 dormitorios, con 2 baños, y una gran sala de estar. Para ser …
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa de planta baja consta de un hall de entrada, que conduce a la sala de estar / saló…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento de 2a planta cuenta con un amplio diseño de planta abierta, perfect…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Introduciendo un impresionante apartamento de 3 dormitorios, 2 baños en venta en la tranquil…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisoneta de planta baja elevada situada en una buena zona de B'Kara cerca de "Knisja l-…
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Apartamento 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
FULLY FINISHED Apartamento de 2 dormitorios con gran patio trasero 2 Habitaciones amplias /…
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado una selección de apartamentos de primera / segunda y tercera planta toda…
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Apartamento 9 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 9 habitaciones
Birkirkara, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 2/1
Entra en este elegante apartamento de 3 dormitorios diseñado para una vida moderna y cómoda.…
$513 201
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Apartamento 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Pocas unidades restantes en este nuevo bloque moderno situado en esta zona muy tranquila en …
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