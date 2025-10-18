Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Fgura
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Fgura, Malta

áticos
21
1 habitación
3
2 habitaciones
21
3 habitaciones
41
Apartamento Borrar
Eliminar
65 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Maisonette de planta baja con permisos comerciales en una carretera ocupada en Fgura cerca d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una muy luminosa, primera planta, esquina Maisonette de aproximadamente 180 m2, situada en u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Primera planta,Apartamentos en Fgura,Muy cerca de todas las comodidades, Consta de Cocina / …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Presentando la nueva adición al mercado inmobiliario en Fgura - un impresionante apartamento…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Experimente la vida de lujo en este impresionante Penthouse, situado en el barrio de Zabbar.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
fgura ático que consta de una gran cocina abierta comedor y 3 dormitorios cuartos de baño y …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Estate Service 24Estate Service 24
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Fgura - 4th Floor PENTHOUSE cerca de todas las comodidades. Formando parte de un bloque de n…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la tercera planta en sólo un pequeño bloque de 4 cada uno con su propio aterrizaj…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento moderno y espacioso se encuentra en la segunda planta de un edificio bien m…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
VernaVerna
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios que se vende acabado incluyendo baños y puertas internas, que c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios en Fgura muy central y cerca de todas las comodidades. La pr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
En una 4a planta Ático compuesto por una cocina, salón comedor, 2 amplios dormitorios; princ…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ático en Fgura, muy cerca de todas las comodidades, Consta de Cocina/living/Dining area, dor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Fgura - APARTAMENTO 1er piso cerca de todas las comodidades. Formando parte de un bloque de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
No te pierdas la oportunidad de poseer este impresionante Penthouse situado en el encantador…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un ático totalmente amueblado de 3 dormitorios en Fgura. El diseño incluye una cocina abiert…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2a planta muy terminado y amueblado en Fgura. Esta propiedad consta de 150…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Una selección de maisonette de 2 dormitorios con un patio de buen tamaño, que se ofrece acab…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Fgura ...2a / 3a planta Apartamentos en Fgura, Muy bonita zona cerca de todas las comodidade…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende una maisonette de tres dormitorios en Fgura a cinco minutos en coche de la escuela …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Planta baja de 3 dormitorios Maisonette en Fgura, muy céntrica y cerca de todas las comodida…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Una selección de 2 o 3 dormitorios espaciosos Áticos para ser vendidos totalmente terminado …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Un bonito ático en Fgura, situado en una zona muy tranquila.Bloque de 6 servidos con ascenso…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante propiedad exuda lujo y elegancia, con su amplio diseño y acabados de alta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios que se vende acabado excluyendo los baños y las puertas interna…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios que se vende acabado excluyendo los baños y las puertas interna…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Fgura, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante ático en la animada ciudad de Fgura cuenta con una amplia y moderna vivie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento Duplex de primera planta. Al entrar en la propiedad, encontrará una hermosa sala…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de 3 dormitorios en Fgura. Esta propiedad consta de una cocina / comedor, sal…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Fgura, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Fgura, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Situado en una calle muy tranquila en Tarxien es este apartamento único se vende acabado, 3 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir