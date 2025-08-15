Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Zurrieq, Malta

Apartamento 1 habitacion en Zurrieq, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Actualmente en el plan una selección de Apartamentos con un plan abierto / cocina / comedor,…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento amueblado más grande que normal Más puertas en Zurrieq, en una zona muy agradabl…
Apartamento 1 habitacion en Zurrieq, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo bloque de apartamentos en este pueblo buscado de Zurrieq. Con vistas al país sin obstá…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
La propiedad consta de un gran plan abierto Cocina / Comedor / Comedor, zona que conduce a u…
Ático Ático 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 3 dormitorios en Zurrieq . Situado en una zona bastante pero cerca de todas las com…
Ático Ático 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Ático en Zurrieq ofrece una experiencia de vida lujosa y espaciosa con 3 …
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una Maisonette de 1a planta en Zurrieq, esta propiedad consta de un Living/Dining/Kitchen, 2…
Ático Ático 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 2 dormitorios en Zurrieq con espacio aéreo. Esta propiedad consta de dos dormitorio…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisonette muy bien conservada, al entrar uno encuentra un amplio pasillo, cocina / come…
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ZURRIEQ - A 170 metros cuadrados Apartamento dúplex se ofrece a la venta en esta zona buscad…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en el plan hay una opción de 2 Maisonettes con un plan abierto / cocina / comedo…
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
4 apartamentos y un ático en venta, en Zurrieq. Los apartamentos en la primera, segunda y te…
Ático Ático 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 3 dormitorios en Zurrieq. Esta propiedad consta de salón / cocina / comedor, 3 dorm…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de primera / segunda o tercera planta, situado en una ubicació…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Una Maisonette de 3 dormitorios, semi amueblada, terminada con altos estándares, excluyendo …
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Zurrieq una cuadra de sólo 4 apartamentos en zona UCA, con partes comunes listas y servidas …
Ático Ático 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este nuevo desarrollo, en una zona tranquila en Zurrieq, cerca de todas las comodidades. Áti…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un bonito apartamento situado en esta tranquila zona de Zurrieq goza de vistas increíbles El…
Ático Ático 1 habitacion en Zurrieq, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un Ático con piscina en una zona muy tranquila en Zurrieq que está actualmente en plan pero …
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento forma parte de bloque residencial en una zona tranquila de Zurrieq y también est…
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una opción de 2/3 dormitorios Apartamentos, situado en una zona residencial muy tranquila en…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Desarrollo de 2 apartamentos y un PH situado en la ciudad sur de Zurrieq. Los apartamentos c…
Ático Ático 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ZURRIEQ - PENTHOUSE - Una propiedad única situada en una zona muy solicitada. Esta propiedad…
Ático Ático en Zurrieq, Malta
Ático Ático
Zurrieq, Malta
Nº de cuartos de baño 3
Desarrollo de 2 apartamentos y un PH situado en la ciudad sur de Zurrieq. El ático con pisci…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios en Zurrieq en la segunda planta, con dos dormitorios dobles …
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos en las afueras de Zurrieq aplicación de medición 90 m2. Se esp…
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante maisonette Zurrieq tiene un diseño de planta abierta con una amplia cocin…
