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Apartamentos en venta en Northern Region, Malta

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Mosta
149
Bahía de San Pablo
143
Swieqi
89
Naxxar
51
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602 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Espacioso apartamento de 3 dormitorios en venta Mtarfa Situado en el tranquilo y muy codici…
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Ático Ático 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
SQM impresionante 300 Ático en venta en Mtarfa Descubra este excepcional ático de 300 SQM s…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
PARA VENTA Amplia casa de 3 dormitorios con 2 coches garaje / Una hermosa y excepcionalment…
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de dos dormitorios en Manikata, situado en un exclusivo bloque de solo cuatro…
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Apartamento 2 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de quinto piso con vistas espectaculares, orientadas al sur, sin obstáculos de 1…
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Apartamento 3 habitaciones en Mtarfa, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Maisonette de 3 dormitorios en venta en Mtarfa Situado en el tranquilo y muy codicia…
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Ático Ático 3 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona muy solicitada en Mosta, este impresionante, de gran tamaño, diseño cuad…
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Ático Ático 3 habitaciones en Dingli, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Swatar Espacioso Ático de 3 dormitorios con amplias terrazas & impresionantes vistas al país…
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Apartamento 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos de tres dormitorios ubicados en una zona buscada en Mellieha. Este apartamento …
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo al mercado es este extenso ático dúplex de 4 pisos en un desarrollo de lujo. El primer…
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Ático Ático 3 habitaciones en Bugibba, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Bugibba, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Moderno ático situado en la zona codiciada de Salina, que ofrece un diseño amplio y práctico…
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Apartamento 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
En venta en la pintoresca ciudad de Mellieha es este amplio y moderno apartamento de 3 dormi…
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Ático Ático 2 habitaciones en Mosta, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
MOSTA - Totalmente Amueblado y listo para entrar en el Atico Modern Corner situado cerca de …
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Ático Ático 3 habitaciones en Mellieha, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
MELLIEHA - NEW ON THE MARKET - A 168 sq m Ático formando parte de un nuevo bloque inteligent…
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Ubicado en vibrante y muy codiciada ciudad de Swieqi , presentamos este nuevo desarrollo de …
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Ático Ático 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta excepcional habitación de 3 dormitorios, 4 baños Penthouse en prestigioso San Pawl tat-…
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Apartamento en Naxxar, Malta
Apartamento
Naxxar, Malta
Un apartamento profesionalmente presentado situado en Naxxar está ahora disponible como una …
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Mosta zokrija apartamento de segunda planta que consta con ascensor tiene una gran cocina de…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una rara oportunidad de ser dueño de un hermoso apartamento en una de las ubicaciones reside…
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Apartamento en Swieqi, Malta
Apartamento
Swieqi, Malta
Ubicado en vibrante y muy codiciada ciudad de Swieqi , presentamos este nuevo desarrollo de …
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Apartamento 2 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Naxxar nuevo desarrollo en un complejo exclusivo. Esta moderna residencia ofrece una selecci…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en planta baja Maisonette en una de las mejores ubicaciones en Swieqi Alojamient…
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Apartamento 2 habitaciones en Swieqi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Swieqi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento de 97 metros cuadrados, de 2 dormitorios en Swieqi está actualmente en desa…
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Apartamento 2 habitaciones en Bugibba, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Bugibba, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento de dos dormitorios, dos baños en la zona más codiciada de Salina of…
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 3 dormitorios Silencio 2a planta ← Mosta Una fantástica oportunidad para ten…
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Ático Ático 3 habitaciones en Mgarr, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante ático situado en el pueblo sereno de Mgarr está ahora disponible para la …
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Apartamento 2 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Amplia Maisonette en venta en Mosta 174sq m Situado en una zona tranquila y codiciada de Mo…
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Apartamento 3 habitaciones en Mosta, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un Apartmemt de 3 dormitorios en Mosta. Situado en una zona bastante pero cerca de todas las…
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Apartamento 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Este excepcional apartamento de 3 dormitorios, 4 baños en el prestigioso San Pawl tat-Targa …
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Apartamento 1 habitacion en Dingli, Malta
Apartamento 1 habitacion
Dingli, Malta
Dormitorios 1
Una selección de 3 Maisonettes con una amplia cocina de planta abierta / salón / comedor / 1…
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Tipos de propiedades en Northern Region

áticos
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