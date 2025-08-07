Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Gozo Region
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Gozo Region, Malta

Victoria
42
Apartamento Borrar
Eliminar
500 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este acogedor apartamento, situado en el encantador pueblo de Munxar, es la oportunidad perf…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios en una de las zonas más bellas de las partes superiores de X…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta impresionante propiedad situada en el encantador pueblo de Xlendi es la oportunidad per…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Nadur, Malta
Apartamento 4 habitaciones
Nadur, Malta
Dormitorios 4
Este amplio apartamento de 4 dormitorios está situado en el pintoresco pueblo de Nadur, Gozo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Precioso ático moderno de diseño grande situado en una de las mejores zonas de Zebbug, const…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ubicado en el encantador pueblo costero de Xlendi es un hermoso apartamento de 2 dormitorios…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Esta encantadora Maisonette en el pintoresco pueblo de Xlendi es la oportunidad perfecta de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Sannat, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Sannat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante apartamento de 3 dormitorios, 2 baños situado en el encantador pueblo de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento en la encantadora ciudad de Marsalforn ofrece una oportunidad única…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Saint Lawrence, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un impresionante apartamento de 1 dormitorio situado en un bonito pueblo de San Lawrenz, Goz…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este hermoso apartamento en venta en Munxar es una oportunidad perfecta para tener un hogar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este hermoso apartamento en la encantadora ciudad de Marsalforn ofrece una oportunidad única…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Xaghra, Malta
Apartamento 1 habitacion
Xaghra, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Aprovecha esta increíble oportunidad para tener un encantador apartamento de 1 dormitorio, 1…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
¡Introduciendo una nueva propiedad impresionante en el mercado en Zebbug, Malta! Este modern…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Venta en concha forman un apartamento de 3 dormitorios 3 cuartos de baño ( 2 en suite ) en X…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este ático situado en Xaghra tiene 2 dormitorios con un baño en-suite y baño principal. La p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático en Nadur, Malta
Ático Ático
Nadur, Malta
Atico de 3 dormitorios en Nadur con vistas al canal. Esta propiedad tiene 3 dormitorios y 2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este hermoso apartamento en la encantadora ciudad de Marsalforn ofrece una oportunidad única…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Qala, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Qala, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de 2 dormitorios en Qala. Esta propiedad consta de 2 dormitorios principales con ba…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento en Xaghra, Malta
Apartamento
Xaghra, Malta
Un nuevo bloque que incluye apartamentos y áticos
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Sannat, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Sannat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Sannat Gozo - 3 dormitorios esquina Ático con vista sin obstáculos. Área interna 105 m2 Supe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este hermoso apartamento en la encantadora ciudad de Marsalforn ofrece una oportunidad única…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un Penthouse bien terminado situado en esta zona tranquila de Xewkija en un pequeño bloque d…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Xewkija, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un amplio ático de 3 dormitorios, 2 baños situado en Xewkija, que ofrece 117m2 de espacio in…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un ático en Zebbug, servido con ascensor en una cuadra de 5 unidades. La propiedad ofrece 2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Munxar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Munxar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 dormitorios 2 cuartos de baño (1 en suite ) ático con piscina en la azotea situado en una …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Nadur, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Nadur, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Atico amplio de 3 dormitorios en Nadur, Esta propiedad consta de cocina / salón / comedor, 3…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una de las mejores zonas residenciales de Haz-Zebbug es este ático moderno muy te…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ático situado en el corazón de Rabat con 3 amplios dormitorios, 3 baños y lavadero, esta pro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sannat, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Sannat, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamentos en un nuevo bloque en una bonita zona de Sannat
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en Gozo Region

áticos
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Gozo Region, Malta

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir