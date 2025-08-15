Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Paola, Malta

37 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Paola, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un Penthouse muy terminado situado en una zona residencial tranquila en Paola. El alojamient…
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Paola, Malta
Apartamento 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un apartamento de 1 dormitorio en Paola muy central y cerca de todas las comodidades. Esta p…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Gran apartamento de 3 dormitorios muy terminado, excluyendo baños y puertas internas Balcón…
Precio en demanda
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo desarrollo compuesto por 2 bloques en una zona muy tranquila en Paola. Los apartame…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 2 dormitorios en Paola muy central y cerca de todas las comodidades. Esta …
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este apartamento Paola totalmente amueblado cuenta con una amplia área total de 125SQ M, que…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Paola, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Tres Áticos compuestos por una cocina salón y comedor 2 dormitorios y 2 baños Se vende en fo…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una primera planta Maisonette situada en una zona muy tranquila en Paola. La alojamiento con…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Un apartamento de tercer piso se vende en forma de concha. Consisting of an open plan living…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Paola - En el plan apartamento de 2 dormitorios, excluidos las puertas y los baños.Buen tama…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento dúplex muy cerca del centro de la ciudad, también ideal como inversión de alquil…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Venta en Paola•Este nuevo desarrollo ofrece una variedad de apartamentos restantes.••Apartam…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios, con la posibilidad de un cuarto dormitorio para ser vendido…
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Paola, Malta
Apartamento 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Nuevo bloque de apartamentos de 1 dormitorio que se completará a principios de 2024. Garajes…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Paola, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una selección de áticos de 1 dormitorio para vender en forma de concha.•Partiendo de E120,00…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios en Poala muy central y cerca de todas las comodidades. Esta …
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Paola, Malta
Apartamento 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Una maisonette de primera planta en Paola tiene una huella de 83 metros cuadrados y se vende…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una primera planta Maisonette situada en Paola. El alojamiento consta de zona de estar, coci…
Precio en demanda
Apartamento 2 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento 3er piso (Lift incluido) que consta en un plan abierto,2 dormitorios(Dormitorio …
Precio en demanda
Ático Ático 3 habitaciones en Paola, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Venta en Paola están disponibles 4 Áticos.•Un proyecto original, desafiante e intrigante en …
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Bargain! Casa adosada situada en una de las mejores zonas de Paola, cerca del centro. Tener…
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Paola, Malta
Apartamento 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una selección de maisonettes que se venden en forma de cáscara.•Partiendo de E121.000•Fecha …
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta maisonette dúplex ofrece un diseño único y amplio, perfecto para transformarse en un ho…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Paola, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
No te pierdas la oportunidad de poseer este impresionante ático situado en la zona deseable …
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Paola, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Esta impresionante propiedad Penthouse, situada en el encantador pueblo de Paola, está ahora…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Paola, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Áticos de 1 dormitorio en Paola. En Construcción - programado para el 20 de julio de 2025 Ce…
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Paola, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 3
Un apartamento de 3 dormitorios, con la posibilidad de un cuarto dormitorio para ser vendido…
Precio en demanda
Ático Ático 1 habitacion en Paola, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Un ático de un dormitorio se vende en forma de concha situada en Paola frente a una zona de …
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Paola, Malta
Apartamento 1 habitacion
Paola, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una planta baja de 1 dormitorio maisonette en Poala muy central y cerca de todas las comodid…
Precio en demanda
Ático Ático 2 habitaciones en Paola, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Paola -- esquina del ático con 70m2 de superficie exterior, consta de cocina abierta, salón,…
Precio en demanda
