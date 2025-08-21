Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Southern Region, Malta

302 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Situado en el bullicioso barrio de Hamrun, este encantador apartamento de 1 dormitorio ofrec…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una selección de apartamentos de primera / segunda o tercera planta, situado en una ubicació…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Qormi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento de 3 dormitorios en Qormi, muy central y cerca de todas las comodidades. Esta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atico dúplex de dos dormitorios en Hamrun, muy central pero en una zona bastante y cerca de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Qrendi, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Qrendi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Atico de 3 dormitorios en Qrendi muy central y cerca de todas las comodidades. Esta propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Luqa, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Luqa, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
El diseño consta de un plan abierto, cocina / salón / comedor que conduce a un balcón fronta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Qormi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Más grande de lo habitual muy brillante y aireado. La propiedad consta de Plan abierto, Coci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante Ático en Zurrieq ofrece una experiencia de vida lujosa y espaciosa con 3 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Qormi, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Este hermoso Ático en el corazón de Qormi es la oportunidad perfecta para una inversión o un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Ghaxaq, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Ghaxaq, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado 2 áticos en Ghaxaq. La propiedad consta de una cocina de planta abierta,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Siggiewi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - BARGAIN!!! Ubicado en la encantadora ciudad de Siggiewi, es este muy acabado,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Qormi, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un Penthouse de 2 dormitorios situado en la zona tranquila y mejor de Qormi bordeando Mriehe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran Ático en esta zona tranquila de Birzebbugia. El alojamiento consta de una amplia coc…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático en Ghaxaq, Malta
Ático Ático
Ghaxaq, Malta
Nuevo Ático En el mercado en Ghaxaq dos dormitorios con baño en suite, baño, cocina abierta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Diseñado para mejorar su vida, este impresionante ático medidas 163 SqM y forma parte de un …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Hamrun - Ático con cocina abierta / salón / comedor ,2 dormitorios principales con baño , as…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Siggiewi, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un gran ático acabado con su propio espacio aéreo en un nuevo bloque en Siggiewi. El ático t…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Siggiewi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una Maisonette de 2a planta muy acabada situada en una zona muy hermosa en Siggiewi disfruta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Siggiewi, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Siggiewi, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un apartamento dúplex que consta de una cocina abierta comedor y sala de estar, baño con inv…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Luqa, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Luqa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento totalmente amueblado de 3 dormitorios situado en Luqa. Propiedad tiene un Gran P…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Safi, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Safi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un bonito Penthouse, de 212 m2 situado en este tranquilo pueblo de Safi. El alojamiento cons…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 3 dormitorios en el corazón de Birzebbugia consta de 3 dormitorios / cocina / salón …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
La nueva residencia próxima en Hamrun está siendo vendida completamente terminada incluyendo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Qormi, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Atico de 3 dormitorios en Qormi muy céntrica y cerca de todas las comodidades esta propiedad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Safi, Malta
Apartamento 1 habitacion
Safi, Malta
Dormitorios 1
Una selección de 3er piso Apartamento situado en esta zona tan buscada de Ibrag. La alojamie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Qormi, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Qormi, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nuevamente construido negro de 6 apartamentos en Qormi, Se vende acabado excluyendo baños y …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Qormi, Malta
Apartamento 1 habitacion
Qormi, Malta
Dormitorios 1
Corner Air Space en Qormi. 2 balcones delanteros y en la parte trasera es nivel de calle. 3+…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
ZURRIEQ - A 170 metros cuadrados Apartamento dúplex se ofrece a la venta en esta zona buscad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Luqa, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Luqa, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo bloque en el mercado, situado en una zona tranquila. La Maisonette se vende a precios …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Hamrun, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Hamrun, Malta
Dormitorios 2
Ático en un pequeño bloque que se vende acabado incluyendo baños y puertas internas. Se encu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

