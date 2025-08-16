Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Zabbar, Malta

áticos
18
1 habitación
4
2 habitaciones
19
3 habitaciones
28
51 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en la encantadora ciudad de Zabbar, esta maisonette de planta baja ofrece una combin…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante Penthouse ofrece la mezcla perfecta de lujo moderno y espacioso vivir. Co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 1 habitacion en Zabbar, Malta
Apartamento 1 habitacion
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Actualmente en plan una planta baja Maisonettes, situada en una muy buena loctión en Zabbar.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un ático de dos dormitorios se vende acabado excluyendo baños y puertas con vistas al país y al mar
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de 2 dormitorios en Zabbar, muy céntrico y cerca de todas las comodidades. Esta …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Apartamento de primera planta con su propio espacio aéreo en una cuadra de sólo 2.open plant…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una oportunidad para adquirir esta maisonette de tres dormitorios de gran tamaño (179m2) sit…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un amplio apartamento se vende en forma de concha en una zona muy tranquila en Zabbar, en un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Maisonette de planta baja de tres dormitorios, situado en una zona muy tranquila de Zabbar. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 1 habitacion en Zabbar, Malta
Ático Ático 1 habitacion
Zabbar, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
El Penthouse consta de una moderna cocina de planta abierta/comedor con acceso a una bonita …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ZABBAR (UCA) - Atico de 3 dormitorios con espacio aéreo Plan abierto k/l/d Gran terraza fron…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Una selección de apartamentos recién construidos y lujosos situados en una bonita zona de Za…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este hermoso apartamento en Zabbar es la opción perfecta para aquellos que buscan un espacio…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo apartamento en un nuevo bloque con un metro de 146 metros cuadrados en Zabbar con v…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta hermosa propiedad situada en el encantador pueblo de Zabbar acaba de ser listado en ven…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de primera planta en una zona muy tranquila en Zabbar de aproximadamente 182m2. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en la encantadora ciudad de Zabbar, esta espaciosa Maisonette Solitary ofrece la com…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una primera planta , Apartamento de 3 dormitorios en Zabbar, esta propiedad consta de una co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una planta baja recién terminada Maisonette en esta tranquila zona residencial de Zabbar. El…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante propiedad ofrece la mezcla perfecta de estilo, espacio y lujo. Con 3 ampl…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Este impresionante Duplex Penthouse en un bloque de sólo cuatro unidades, en una zona agrada…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ático con vistas en una bonita zona de Zabbar. Una hermosa terraza frontal con orientación s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de primera planta que vende totalmente amueblado y listo para entrar. Layout est…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Un hermoso y luminoso ático situado en una zona tranquila pero cerca de todas las comodidade…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo en el mercado Zabbar Desarrollo. Selección de 2 / 3 Dormitorios Apartamentos. Todavía …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
2 dormitorios apartamentos de aproximadamente 130m2 en una zona central en Zabbar pero zona …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una maisonette de 2 dormitorios en planta baja, con baño principal, cocina abierta, salón y …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una maisonette muy bien conserva 3 dormitorios frente a zona verde en Zabbar que se ofrece t…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Apartamento 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento de nueva construcción localiza esta tranquila zona residencial en Zabbar. El alo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Ático Ático 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Ático Ático 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
"Descubre estos áticos modernos situados en una ubicación privilegiada y central que ofrece …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
