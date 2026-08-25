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Hoteles en venta en Toscana, Italia

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Hotel 1 050 m² en Livorno, Italia
Hotel 1 050 m²
Livorno, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 1 050 m²
LD-1184. En Livorno se pone a la venta hotel de lujoLa mansión al estilo de la Libertad, con…
$5,84M
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Hotel 950 m² en Rosignano Marittimo, Italia
Hotel 950 m²
Rosignano Marittimo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 950 m²
LD-1305. En Castiglioncello en venta hotel de lujoHotel exclusivo junto al mar en Castiglion…
$5,84M
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Hotel 2 225 m² en Florencia, Italia
Hotel 2 225 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 2 225 m²
LD-1227. Lujo complejo hotelero en las inmediaciones de FlorenciaEste hotel de lujo se encue…
$15,19M
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Hotel en Forte dei Marmi, Italia
Hotel
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
TIV-00885.00002. Hotel acogedor 4 * frente a la costa de Toscana4 * hotel en una zona muy tr…
$12,85M
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